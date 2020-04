Pas shumë orësh pritje 20 shqiptarë futen nga Kapshtica drejt vendit tonë

Ne oren 21.30 te se premtes policia kufitare ne Kapshtice ka lejuar kalimin e 20 shqiptareve te cilen per me teper se dhjete ore kane pritur ne token neutrale per te hyre ne Shqiperi.

Me pas ata kane vijuar udhetimin drejt familjeve te tyre.

Me heret 56 shtetas shqiptare jane lejuar te kalojne kufirin ne Kapshtice ne oret e para te mengjesit edhe kushte kur nga njera ane thuhet per masa sigurie nuk do lejohet hyrja e asnje shtetasi nga Greqia, dhe nga ana tjeter pas 10-12 ore pritje ne token neutrale lejohet kalimi i tyre.