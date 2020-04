Mbështetja e biznesit të madh, Rama: Nuk do ju lëmë vetëm, po llogarisim mënyrën si do ndihmojmë

Rama foli edhe për mbështetjen e biznesit të madh duke thënë se po bëhen të gjitha llogaritë për të dalë me një plan të qartë se si do të ndihmohen, ndërsa u tha se aktualisht ata kanë një garanci sovrane në bakë për shumën 100 milionë dollarë për të paguar punonjësit apo dhënë të paktën pagën e luftës atyre.

“Kompanive u kemi dhenë një garanci sovrane për të marrë në banke paratë për të paguara ata që nuk paguajnë dot dhe të mos i heqin nga puna, ose ti çojnë në shtëpi dhe tu japin një pagë lufte. Ai 100 milionë dollarë mund të mos jetë i mjaftueshme dhe po diskutojmë që ta rrisim. Nuk do i lëmë vetëm, por se si do ta bëjmë mbështetjen në rast se do të duket dhe për aq sa do të duhet do ta themi kur ta kemi të qartë dhe me llogaritë e bëra. Nuk mund të funksionojmë me logjiken si partia e Sudes në 97.”, tha Rama.