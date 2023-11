Koronavirusi, mbi 1 milion raste me Covid-19 në botë, 1169 viktima në 24 orët e fundit në SHBA

Numri i të identifikuarve pozitiv me Covid-19 në botë është rritur në mbi 1 milion. Sipas të dhënave online nga Universiteti Johns Hopkins ata janë saktësisht 1.016 401. Numri i viktimave ka shkuar në mbi 53 mijë kurse numri i të shëruarve është rritur në 211 775.

Vendi më i prekur nga infeksioni i koronavirusit është SH.B.A. me 245 560 për një total prej më shumë se 6000 viktimash, e ndjekur nga Italia me 115.224 raste pozitive dhe 13.915 vdekje dhe më pas Spanja me 112.065 raste dhe më shumë se 10,350 vdekje.

Sipas 'Washington Post' Shtëpia e Bardhë do të rekomandojë qytetarët e saj të mbajnë maska në vende publike për të mbuluar hundën dhe gojën si masë për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit.

Presidenti Donald Trump përmes ligjit të ‘Prodhimeve për Mbrojtjen’ i ka bërë thirrje mjaftë kompanive për prodhimin e maskave të nevojshme për të mbrojtur gjithë popullsinë amerikane. Ndërkohë 10 milionë amerikanë janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi nga epidemia e koronavirusit.

Banka Qëndrore Amerikane ka paralajmëruar se 15-20 milion vende pune në SHBA janë rrezik. Papunësia në vend nga 3.6% para epidemisë ka të ngjarë të rritet në 15.6%.