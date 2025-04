Bursat e studentëve që tashmë janë kthyer te familjet e tyre për shkak të gjendjes nuk do të preken. 'Ekselenëtëve nuk do u heqim asnjë qindarkë, pasi i konsiderojmë njerëz me dinjitet që janë mbyllur në shtëpi nga halli i madh. Por as të tjerëve nuk do u heqim bursën, pasi nuk janë atje se nuk duan të shkojnë në shkollë. Ato bursa sot ndihmojnë edhe familjen, patjetër".