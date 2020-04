Koronavirusi, qeveria spanjolle do të japë 100 milionë euro për kompanitë dhe të vetëpunësuarit

Qeveria Spanjolle ka miratuar një sërë masash të reja për të lehtësuar krizën e shkaktuar nga Corinavirusi Covid 19. Ndikimi i COVID-19 në jetën profesionale është shkatërruese. Qeveria ka relaksuar skedarët e rregullimit të përkohshëm të punësimit (ERTE).

Vendimi prek ato të shkaktuara nga arsye të forcës madhore dhe gjithashtu ato të arsyetuara për shkaqe ekonomike të shkaktuara nga COVID-19. Qeveria, duke lehtësuar këto skedare, synon të minimizojë pushimet nga puna dhe që, pasi kriza shëndetësore të marrë fund, punëtorët mund të kthehen në vendet e tyre të punës.

Skedarët do të përpunohen brenda pesë ditësh, duke eliminuar periudhën e konsultimit me punëtorët. Paraqitja e një skedari ERTE për shkak të forcës madhore supozon përjashtimin e tarifave të biznesit për kompanitë me më pak se 50 të punësuar dhe 75% për kompanitë me më shumë punëtorë.

Punëdhënësi, nga ana e tij, pajtohet të ruajë vendin e punës për një periudhë prej gjashtë muajsh nga data e rifillimit të veprimtarisë. Punëtorët e prekur nga ERTE për shkak të krizës së koronavirusit do të marrin përfitime të papunësisë, edhe nëse ata nuk kanë kontribuar shumë gjatë. Punëtorët, gjithashtu, do të kenë të drejtë të zvogëlojnë orarin e tyre të punës, kur duhet të kujdesen për partnerin ose fëmijët e tyre.

Kompanitë mund të zgjasin ERTE, nëse situata vazhdon me kalimin e kohës.

Ministria e ekonomise do të japë deri në 100 milionë euro garanci për financimin e dhënë nga institucionet e kreditit për kompanitë dhe të vetëpunësuarit.

Në këtë kuptim, këshilli i ministrave miratoi të martën e kaluar masa të reja ekonomike për të frenuar ndikimin ekonomik të COVID-19, mes të cilave janë specifikimi i karakteristikave të garancive publike në linjat e likuiditetit të institucioneve financiare.

Kjo linjë e parë e garancive për të mbështetur të vetëpunësuarit ka një shumë prej 20,000 milion euro, të cilën Qeveria do t’i zgjerojë në varësi të nevojave.

Të dhënat e sigurimeve shoqërore në Spanjë tregojnë se afro 900,000 punëtorë kanë humbur punën e tyre që nga 12 marsi kur vendi u izolua nga Covid 19.

Numri i njerëzve të regjistruar zyrtarisht si të papunë në vend u rrit në 3.5 milion në Mars, niveli më i lartë që nga Prilli 2017.