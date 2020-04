Erdhën vetëm 5 nga 20 respiratorët që përfshin tenderi, Manastirliu: Pritet të vijnë këtë kohë

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dha lajmin që kanë mbërritur në vendin tonë 5 respiratorë.

“Kemi nënshkruar një marrëveshje me një kompani për 54 respiratorë. Sot kanë mbërritur 5 të tillë që janë instaluar në spitalin “Shefqet Ndroqi” ose siç quhet ndryshe “Covid2”. Pjesën tjetër të respiratorëve pritet të vijë në këtë kohë”- u shpreh Manastirliu.

Çfarë do të thotë në këtë kohë?– e pyeti moderatorja e emisionit “Open”

“Flasim gjithmonë për muajin prill. Në fund të prillit ose në fillim të majit pritet të vijnë dhe 50 respiratorë të tjerë”– tha Manastirliu.

Doktori Petrit Vargu ka bërë më herët një deklaratë të fortë ku shprehet se shteti mashtron me tenderin e respiratorëve teksa pohon se ministrja e Shëndetësisë tregoi se janë dyfishuar por jo numrin e tyre.

Sipas tij, në bazë të kontratës sot duhej të vinin 20 respiratorë por erdhën vetëm 5 ndërsa shton se firma ka deklaruar numrin e parë dhe duhet të ndiqet penalisht.

“Mashtrimi tjeter eshte qe keto respiratore prodhohen nga firma kineze Rezvend qe ndodhet ne qytetinShenxhen. Ato paketohen ne Gjermani ne Coblens, nga nje firme paketuese e sapo krijuar qe quhet Anksient”, shkruan Vargu teksa shton më tej se firma shqiptare është marrë me antena televizive dhe ka shitur 2-3 aparatura mjekësore në QSUT në momentin kur Enkelejd Joti është bërë drejtor i QSUT-së.

