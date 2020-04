“Shqiperi o vendi im…”, artistet shqiptare neper bote, video emocionuese per atdheun

Artistet me te njohur shqiptare neper bote, kane krijuar nje kenge emocionuese e cila shkon ne nderim, mirenjohje dhe rerspekt per mjeke qe po perballen me vijen e pare te pandemise se koronavirusit duke trajtuar te prekurit neper spitale.

Mirëmëngjes nga artistët shqiptarë!Kjo kohë do të na afrojë më shumë me njëri-tjetrin dhe do të na bëjë më të mirë. Durim dhe shpresë 🤗 #Shqipëria #shqiptarët #Dotiadalim Gepostet von Niko Peleshi am Mittwoch, 1. April 2020

Video eshte publikuar ne faqen zyrtare nga Niko Peleshi, ish-zv.kryeminister dhe ish-minister i Bujqesise, kryetar i komisionit te veprimtarise pridhuese.

Postimi i Peleshit:

Mirëmëngjes nga artistët shqiptarë!

Kjo kohë do të na afrojë më shumë me njëri-tjetrin dhe do të na bëjë më të mirë. Durim dhe shpresë 🤗 #Shqipëria #shqiptarët #Dotiadalim