Princi Charles ndihmoi sauditet shofere

Dy femra nga Arabia Saudite të cilat u arrestuan për shkak të shkeljes së ligjit i cili ndalon vozitjen për femra, janë liruar nga burgu pas 70 ditë qëndrimi në të.

Ato u liruan disa ditë pas vizitës së princit britanik Charles në Arabinë Saudite.

Luaxhin al-Hatul (25 vjeçe), e cila lufton kundër ndalimit ë vozitjes për femra në këtë mbretëri, është arrestuar më 1 dhjetor derisa po hynte në Arabinë Saudite nga Emiratet e Bashkuara Arabe.

Mikja e saj Majsa al-Amudi (33 vjeçe), gazetare saudite me seli në EBA, u arrestua me të arritur në kufi me qëllim që t’i ndihmonte.

Të dyja këto kanë shumë përcjellës në Twiter, transmeton BBC.

Shqetësimi për këto femra u shtua në fund të dhjetorit pasi aktivistë kumtuan se rasti i tyre ishte dërguar te Gjykata për terrorizëm, gjoja për shkak të komenteve që kanë bërë në rrjete sociale e jo për shkak të vozitjes, përcjell koha.net.

Të dyja u liruan disa ditë pas takimit të princit Charles me monarkun e ri saudit princin Salman.

Gjatë vizitës së vet, princi Charles ka biseduar edhe për rastin e blogistit Raif Badavi, i cili ishte dënuar me 1.000 goditje me kërbaç dhe me dhjetë vjet burg.

Arabia Saudite është i vetmi vend në botë ku femrat e kanë të ndaluar të vozisin.