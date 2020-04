Ledri Vula më në fund bën publike lidhjen e tij të dashurisë

Një nga reperët më të suksesshëm në vend, Ledri Vula, është përfolur gjatë për jetën e tij private.

Prej kohësh flitej për raportin e tij me vajzën bukuroshe, Sara Hoxha, por asnjë prej të dyve nuk kishte konfirmuar asgjë zyrtarisht. Pas kaq kohësh, me sa duket Ledri ka vendosur mos të fshihet më dhe ka publikuar foton e parë me partneren e tij. Reperi e ka shoqëruar këtë imazh me një zemër.

Kujtojmë se vetëm pak javë më parë, Ledri publikoi një prej projekteve muzikore të tij më të fundit, të titulluar ‘Trëndafil i zi’, i cili duket se është një dedikim dashurie për Sarën.