Borë dhe reshje shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme

Gadishulli i ballkanit do të ndikohet nga afrimi masave ajrore të paqëdrueshme të cilat do të ifluencojnë në territorin e Shqipërisë me rreshje shiu.

E Martë dt 31 Mars 2020 moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga rreshje shiu dhe rreshje bore në Alpe gjatë pasdites. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5-1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të pësojnë rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 3/13°C

Zonat e ulëta 7/18°C

Zonat bregdetare 10/17°C