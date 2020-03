Shqipëria merr shumën më të ulët, ndahet fondi i BE-së për luftën ndaj koronavirusit

Në fondin e alokuar të BE ndaj COVID-19 për urgjencat shëndetësore dhe rimëkëmbjen ekonomike në rajonin e Ballkanit, Shqipëria merr ndihmën monetare më të vogël prej 51 milionë euro, ndërsa Serbia merr ndihmë më të madhe me 93 milionë euro.

Shqipëria do të marrë një ndihmë prej 51 milionë euro për të luftuar pasojat që shkakton koronavirusit. Një ndihmë e konsiderueshme që vjen menjëherë pas ndihmës 1.15 miliardë euro për procesin e rindërtimit pas tërmetit, por shuma më e vogël krahasuar me vendet e tjera të rajonit.

Vendet e tjera do të ndihmohen konkretisht: Kosova merr 68 milionë euro, Mali i Zi merr 53 milionë euro, Maqedonia e Veriut merr 53 milionë euro dhe Bosnje-Hercegovina do marrë një ndihmë prej 81 milionë euro.

BE njoftoi një paketë të ndihmës financiare dypalëshe për të gjashtë partnerët në rajon, ku ndahet në paketën për ndihmë të menjëhershme deri në 38 milion € për t’u marrë me urgjencën e lidhur me COVID-19 dhe sektorin e shëndetësisë për të blerë respiratorë, maska ​​dhe pajisje të tjera mjekësore. Pjesa tjetër e ndihmës prej 374 milion €, BE e ofron për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike të rajonit, pasi të mbarojë urgjenca e koronavirusit.

Ndihma per Kosoven:

Bashkimi Evropian ka nënshkruan sot kontratën e ndihmës prej 5 milionë eurosh për Kosovën për luftimin e COVID-19, që njihet si koronavirusi i ri.

Përmes një video-konference, kontratën e kanë nënshkruar Nataliya Apostolova, shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë dhe shefi i Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projekteve (UNOPS), Brendan Keirnan, ndërkaq që i pranishëm ishte edhe kryeministri i Kosovës në detyrë, Albin Kurti.

“Jemi bashkë në këtë, dhe të bashkuar do të fitojmë”, ka thënë Apostolova.

Mjetet financiarae jane të dedikuara për nevoja të menjëhershme të Kosovës për luftimin e pandemisë së koronavirusit.

Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, kanë njoftuar që kjo kontratë përfshinë furnizimin me pajisje të specializuara laboratorike dhe mjete për mbrojtjen nga koronavirusi dhe trajtimin e tij, për nevojat e Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë.

Në një njoftim të mëhershëm të zëdhënsit të Minsitrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, është thënë se “pajisjet përfshijnë respiratorë/ventilatorë, pompa infuzioni, shiringë, auto-ambulanca etj”.

Artikujt do të blihen përmes Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projekteve (UNOPS), e cila do të jetë nënshkruesi tjetër i kontratës”, ka shkruar Hoti në llogarnë e tij në Facebook.