Shifra te frikshme ne SHBA, 14 000 të infektuar me koronavirus brenda ditës

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar 24 orët e fundit 14,799 raste të reja me koronavirus.

Bashkë me personat e konfirmuar të hënën numri i përgjithshëm i të infektuar në SHBA arrin në 158,290.

Vetëm gjatë orëve të fundit, në vend rezulton të kenë humbur jetën si pasojë e virusit korona 350 persona duke bërë që numri i përgjithshëm i viktimave të rritet në 2,933.

Nga numri i përgjithshëm i të infektuarve, sipas të dhënave të pasqyruara në Worldmeters, janë aktive 150,146 raste.

SHBA-të shumë shpejt kanë zënë vendin e parë si shteti më i prekur në botë nga koronavirusi sa i përket rasteve të konfirmuara. Në vendin e dytë radhitet Italia 101,739 raste të konfirmuara.

Italia mbetet gjithashtu vendi me më shumë viktima të shkaktuara nga Covid-19 në botë. Vendi numëron plot 11,591 viktima. Ndërsa, vendi i dytë më me shumë viktima është Spanja me 7,340 viktima.

Anija spitalore Comfort e marinës amerikane lundroi për në portin e Nju Jorkut herët të hënën, duke sjellë shpresë dhe lehtësim në qytetin prej 8.6 milion, i cili është bërë epiqendra e pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara.

Anija e bardhë e zbukuruar me kryqe të kuqë ka 1.000 shtretër dhe 12 salla operimi. Personeli i tij mjekësor do të kujdeset për pacientët jo me virus në përpjekje për të zhvendosur një pjesë të barrës nga spitalet e mbingarkuara të qytetit, të cilat janë të përqendruar në trajtimin e rasteve emergjente.

“Ndjenja e pranisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtu thjesht më dha shpresë se gjërat do të jenë në rregull,” u tha kryebashkiaku i Nju Jorkut Bill de Blasio gazetarëve në skelën ku u ankorua anija. “Kjo anije është kaq mbresëlënëse. Ajo është në portin tonë si një fener shprese. ”

Comfort lundroi nga Norfolk, Virxhinia, ku duhej t’i nënshtrohej disa proceseve të mirëmbajtjes para se të nisej për në Nju Jork. Porti i qytetit gjithashtu duhej të krijonte hapësirë për të lejuar që anija të ankohej. Zyrtarët thanë se anija pritet të fillojë të pranojë pacientë menjëherë.