Kamioni me kastraveca derdhet ne lume, “karantina” i la pa shitur

Cmimi i kastravecit zbriti deri në 10 lëkë/kg e tashmë as po ua marin fare ! Ky kamion mban përsiper bukën e shumë familjeve të cilat humbën që mbollën e nuk do ken mundësin të mbjellin përsëri ! Bllokimi i shoferve ,bllokimi total i situatës nga COVID-19, bllokimi i lëvizjeve të brendshme të fermerve, frika nga infektimin me COVID-19 e gjitha kjo sjell një pasiguri ,frikë e dëme të pa rikuperueshme ekonomike.Sot Ministria e Bujqësisë dhe Qeveria duhet të lën show-n dhe propaganden por t'ju japin dorën këtyre fermerve që në një situatë të mbylljes se kufijve këta do të na mbanin me bukë në plot kuptimin e fjalës ! Unë jam me fermerët !!! NO FARMER, NO FOOD !!!#mefermeret#meblektorethttps://alert.al/video-bujqesia-drejt-falimentimit-kamioni-me-tranguj-derdhet-ne-lume/

