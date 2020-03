Huawei sjell P40, i pari për lidhje të qëndrueshme në 5G

Huawei P40 ka sensor më të madh për fotografi me rezolucion shumë të lartë e kamera të fuqishme. Aparati ofron lidhje të qëndrueshme për rrjetin 5G.

Grupi i Biznesit të Konsumatorëve Huawei prezantoi për herë të parë serinë e re të telefonave inteligjentë HUAWEI P40 Pro +, HUAWEI P40 Pro dhe HUAWEI P40. Kjo seri karakterizohet nga teknologjia e përparuar e kameras duke shënuar një tjetër hap në fotografitë e shkrepura me celular dhe mundësitë e kapjes së videos.

Seria HUAWEI P40 vazhdon trashëgiminë e përsosmërisë së imazheve duke shtuar sensorin e fotove që rrit masivisht marrjen e dritës duke përmirësuar performancën e fotos në dritë të ulët. Ndërsa një dizajn i përmirësuar i periskopit realizon zmadhimin optik të vërtetë. Kjo seri e telefonëve inteligjentë plotësohet me pajisjen Kirin 990 5G që mbështet shpejtësinë e lartë 5G dhe Wi-Fi 6 Plus. Pajisja e përparuar është vendosur në një mbyllje të bukur dhe kompakte.

Richard Yu, Drejtori i Përgjithshëm i Huawei tha se: “Seria P40 e HUAWEI ka qenë gjithnjë e lidhur me estetikën novatore dhe promovimin e pajisjeve të avancuara të imazhit, duke përfaqësuar modelin më të mirë të dizajnit industrial dhe teknologjisë. Me një sensor të jashtëzakonshëm, optikë nga Leica, qarqet e fuqishme të integruara dhe HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI P40 ilustron fokusin tonë dhe ofron një eksperiencë me performancë shumë të lartë gjatë gjithë ditës për të ndihmuar konsumatorët të realizojnë vizionin e tyre krijues.”

Dizajn i jashtëzakonshëm

HUAWEI P40 Pro dhe HUAWEI P40 Pro+ janë të pajisura me ekranin e lakuar. Frymëzuar nga arti i lëvizjes në natyrë, ekrani merr një skaj të gjatë nga të katër anët, duke krijuar një formë që të kujton ujin në prag të tejmbushjes nga buza e një kupe. Mbështetjet super të ngushta dhe qoshet e rrumbullakëta sigurojnë një pamje të afërt pa kufij që ofron një përvojë gjithëpërfshirëse të shikimit. Ndërsa një skanues i përmirësuar i gjurmëve të gishtërinjve në ekran ofron identifikim biometrik më të shpejtë.

E disponueshme në tre ngjyra ku xhami është me shkëlqim: e bardhë e akullt, blu e thellë, e zezë dhe dy ngjyra ku xhami është mat: e artë ose argjendtë, HUAWEI P40 Pro dhe HUAWEI P40 shkëlqejnë elegancën klasike në çdo kënd. HUAWEI P40 Pro + përmban një panel të hollë qeramik nano-teknik të hollë, i pjekur dhe i lëmuar për të siguruar që qëndron në kohë me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme dhe stil të përjetshëm. Ky dizajn unik vjen në dy ngjyra ikonike: qeramikë e bardhë dhe qeramikë e zezë.

Fotografi me cilësi të lartë gjatë gjithë ditës

Pikërisht në këtë seri është përfshirë sistemi i avancuar i kamerave Ultra Vision Leica, i disponueshëm në konfigurimin e kamerave të trefishta, kamerave të katërfishta dhe atyre të pesëfishta. HUAWEI P40 jep rezultate të jashtëzakonshme fotografike me kënd të gjerë dhe sjell një evolucion të kamerës Quad Leica e cila vjen më e fuqishme dhe përfshin kamera 3D. HUAWEI P40 Pro + i lejon konsumatorët të shohin diçka që nuk ishte e mundur më parë me SuperZoom Array, i cili mbështet zmadhimin optik të vërtetë dhe zmadhimin dixhital.

Një aparat fotografik i fuqishëm me madhësi xhepi

HUAWEI P40 imiton efektet e një lenteje me hapje të gjerë duke ndihmuar në theksimin e fokusit kryesor të pamjeve. Kamera telefoto mund të kapë pamjet e zmadhimit me rezolucion të lartë, si dhe videot. Zoom Audio, i disponueshëm në të gjithë serinë HUAWEI P40, lejon përdoruesit të zmadhojnë njëkohësisht një burim audio dhe të përforcojnë tingullin e tij.

Gjithçka e lidhur me 5G

Seria e plotë HUAWEI P40 është mundësuar nga Kirin 990 5G për të ofruar lidhjen e integruar të 5G

me mbështetjen më të gjerë të bandës 5G, performancën e fuqishme të inteligjencës artificiale dhe efikasitetin e energjisë në një formë më të vogël se secili prej paraardhësve të tij. HUAWEI P40 Pro dhe HUAWEI P40 Pro + shfaqin një panel i cili drejtohet nga një motor i përmirësuar i përpunimit grafik i aftë të fuqizojë përvojat e lojërave. Seria HUAWEI P40 mbështet teknologjinë Wi-Fi 6 Plus që lejon transferimin e të dhënave.

Duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me zhvilluesit globalë, Huawei ofron një gamë të gjerë të aplikacioneve globale dhe lokale në AppGallery, tregu zyrtar i aplikacioneve të Huawei. Përdoruesit gjithashtu mund të shijojnë një bibliotekë të pasur të mediave argëtuese cilësore në HUAWEI Video, HUAWEI Music dhe HUAWEI Reader, me përditësime të reja nga ofruesit e përmbajtjes së lartë duke u shtuar në mënyrë të vazhdueshme.