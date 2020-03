‘Asgjë nuk raportohet’/ Media gjermane tregon se ç’po ndodh në Pekin: Në Kinë vdesin qindra njerëz nga koronavirusi

Pekini zyrtar, mesa duket po fsheh rastet e reja të infektuar me koronavirus. Në një artikull të botuar nga NTV, media gjermane, shkruhet se në Kinë po përdoret një lloj marifeti për fshehjen e numrit të të infektuarve me Covid-19 dhe se e gjithë kjo bëhet për shkaqe politike. Media gjermane, bazuar nga të dhënat e publikuara nga revista kineze e njohur me famë botërore Caixin, shkruan se shumë të afërm kanë pritur në radhë për disa orë për të marrë trupin e të afërmit të tyre që ka ndërruar jetë. Gjithashtu, në artikull shkruhet se në të vërtetë viktmat janë më tepër se ç’raportohen zyrtarisht.

Shkrimi i plotë

Zhvillimi është i mahnitshëm. Ndërsa virusi i koronës godet me forcë të plotë në të gjithë botën, Kina duket se ka zbritur lehtë. Por ka disa dyshime për shifrat zyrtare. Revista kineze e njohur me famë botërore Caixin raporton për të afërmit që duhej të prisnin në radhë për pesë orë për të marrë në shtëpi mbetjet e krijuara të një anëtari të familjes në një urnë. Revista vlerësoi gjithashtu numrin e urnave që ishin dorëzuar me kamion vetëm në ditët e kaluara në shumë më tepër sesa dyfishin e viktimave të koronës zyrtare të të gjithë qytetit. Gazetarët e Caixin numëruan vetëm numrin e urnave që ishin të destinuara për një mort të vetëm të quajtur Hankou. Një shofer kamioni tha që deri më 4 prill, ai porositi 500 dërgesa të tjera në Hankou çdo ditë. Ka gjithsej shtatë morgje në Ëuhan. Në provincën qendrore kineze Hubei është pika fillestare e pandemisë korona. Hulumtimi i Caixin mbështet dyshimin se qeveria kineze po maskon shtrirjen e vërtetë të sëmundjes. Caixin është një nga shumë pak media hetimore në vend që rregullisht përpiqen të ofrojnë një perspektivë alternative për ngjarjet në vend me raportime të pavarura në vend që të pasqyrojnë propagandën zyrtare. Zyrtarisht, 2,535 njerëz ranë viktima të koronavirusit në Ëuhan, dhe autoritetet raportuan më shumë se 3000 vdekje në të gjithë Kinën.

Të afërmit e të ndjerit, por edhe njerëzit që vazhdojnë të shfaqin simptoma të sëmundjes mnuk pranoheshin në spital. Rrjeti publik radioteleviziv RTHK i Hong Kongut foli me njerëzit në Ëuhan të afërmit e të cilëve janë refuzuar nga spitalet në ditët e fundit dhe nuk janë testuar për virusin pavarësisht se janë ankuar për simptoma. Akuza e televizionit kundër qeverisë kineze ishte se Pekini dëshironte të manipulonte numrin e infeksioneve të reja për shkak të politikës.

COVID-19 po merr jetë njerëzish çdo ditë. 30,888 persona kanë humbur jetën deri më tani në të gjithë botën, ndërsa numri i personave të infektuar ka shkuar në 664,192. Lajm i mirë është se 142,364 kanë fitur betejën me COVID-19. Numri i personave të infektuar në Kinë po ulet nga dita në ditë, në 24 orët e fundit janë shënuar vetëm 5 raste të reja. Pas Italisë, vendi më i prekur është Spanja ku kanë humbur jetën nga virusi 5,982 persona. Tjetër shtet shumë i prekur në Evropë nga COVID-19, është Franca. Numri i viktimave në shtetin francez ka shkuar në 2314. Po kështu, të infektuar ka pothuajse në të gjitha vendet e Evropës. Në SHBA ka më shumë se 100 mijë të infektuar nga koronavirusi. Në Kosovë numri i të infektuarve ka shkuar në 94, ndërkohë në vendin tonë ka 212 persona të infektuar. COVID-19 është përhapur edhe në Greqi, ku deri më tani aty janë shënuar 32 viktima./dosja