Riatdhesimi i shqiptarëve, Cakaj: Dje mision nisi në Itali e Kroaci

Ditën e djeshme, pasi shteti shqiptar nisi për në Itali 30 mjekë që t’i bashkohen skuadrës në vijën e parë të luftës kundër COVID-19, tashmë ka nisur operacioni për riatdhesimin e shqiptarëve të bllokuar jashtë.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj thekson se dje nisën operacionet e para në Itali dhe Kroaci. Mes të tjerash ai tha se do të vijojë puna për riatdhesimin e shqiptarëve të tjerë, ndërsa bëri të ditura kategoritë; studentet, rastet humanitare apo me nevoja të veçanta dhe për shtetasit shqiptarë me qëndrim mbi 90 ditë në vendet ku janë bllokuar.

MESAZHI I CAKAJT

Pas mbështetjes dhënë Italisë mike, dje kemi kryer edhe operacionet e para të riatdhesimit të shqiptarëve të mbetur në Itali dhe Kroaci.

Këto operacione do të vijojnë për t’i riatdhesuar shqiptarët e bllokuar në hapësirën evropiane për shkak të masave të marra në luftën kundër COVID-19.

Kthimi do të mundësohet për studentet, rastet humanitare apo me nevoja të veçanta dhe për shtetasit shqiptarë me qëndrim mbi 90 ditë në vendet ku janë bllokuar.