Në botë 30 mijë viktima me COVID-19, një e treta e vdekjeve vetëm në Itali!

Në botë numri total i të infektuarve nga koronavirusi është më shumë se 669 mijë kurse totali i viktimave ka shkuar rreth 31 mijë. SHBA janë bërë tashmë epiqendra e re e pandemisë teksa në vend numërohen rreth 125 mijë të identifikuar pozitiv me Covid-19 kurse numri i vdekjeve ka kaluar shifrën 2200.

Në renditjen e hartës virtuale të Universitetit Johns Hopkins, Kina renditet e treta më mbi 82 mijë raste infeksioni dhe 3300 vdekje.

Në Europë, pas Italisë, Spanja është vendi i gjunjëzuar keqazi nga pandemia me mbi 73 mijë të identifikuar pozitiv me Covid-19 dhe rreth 6000 viktima. Vendi ndodhetnë momentin kur duhet të zgjedhë kë do kurojë dhe kë do lerë të vdesë. Preferohet ata që kanë më shumë gjasa të mbijetojnë gjatë trajtimit me ilaçe eksperimentalë. Situatë tejet dramatike po përjeton kryeqyteti Madrid ku janë regjistruar më shumë se një e treta e të gjithë numrit të të prekurve nga infeksioni. Ministri i Shëndetësisë Salvador Illa, paralajmëroi se më e keqja ende nuk ka mbërritur.

Me ritme të larta është rritur numri i të infektuarve në Gjermani teksa numërohen rreth 58500 të prekur nga epidemia por ende shkalla e vdekshmërisë vazhdon të jetë e ulët me vetëm 455 viktima. Qeveria gjermane ka urdhëruar zbatimin e masave sociale si ruajtja e distancës fizike kudo në vend. Për një afat kohor dy javorë është e ndaluar të takosh më shumë se një person në ditë që nuk i përket familjes.

Ndërsa Parisi zyrtar numëron rreth 38 mijë të prekur nga Covid-19 dhe mbi 2300 vdekje, sipas specialistëve të shëndetit gjysma e pacientëve të shtruar në spital në kushte serioze, janë më pak se 60 vjeç. Franca që ka zgjedhur të bëjë teste vetëm në rastet më serioze të identifikuar të infektuar si dhe për personelin shëndetësor.

Britania e Madhe e kryeministrit të infektuar nga koronavirusi, Boris Johnson vazhdon të shoh kurbën e pandemisë të rritet nga dita në ditë. Sipas raportimeve sot numri total i të prekurve është mbi 17300 për një total vdekjesh prej 1021 personash.