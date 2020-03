Koronavirusi, Trump: New York-u në Karantinë. Guvernatori Cuomo: Deklaratë lufte

Presidenti amerikan Donald Trump është përplasur në distancë me Guvernatorin e shtetit të New Yorkut Andrew Cuomo pas deklaratës së manjatit se do fuste në karantinë shtetin e ‘Big Apple’, New Jersey dhe Connecticut.Në një intervistë dhënë për CNN, guvernatori Cuomo iu përgjigj Trump se karantina do të shkatërronte ekonominë e qytetit-shtet dhe se imponimi i saj me forcë nga Shtëpia e Bardhë do të ishte “një deklaratë lufte” për shtetet federale.Paskësaj, disa orë më vonë Trump njoftoi se kishte hequr dorë nga ideja për të karantinuar të tre shtetet dhe i kërkoi Qendrës së Kontrollit të Sëmundjeve të niste përdorimin e një llojti të ri testi për koronavirusin i cili jep përgjigje Brenda 15 minutash. FDA (Qendra e Kontrollit të Sëmundjeve) i ka dhënë ndërkohë autorizimin ‘Abbott’, kompanisë që prodhon pajisje mjekësore, për të përdorur testin pasi ajo vërtetoi se “testi mund të jetë efektiv në diagnostikimin e Covid-19”.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!