“Si do vazhdojme…”? Rama publikon kurben e koronavirusit

Kryeministri Edi Rama ka publikuar nje kurbe me rastet e koronavirusit ne Shqiperi. Ai ka sensibilizuar qytetaret te qendrojne ne shtepi per te dhene ndihmen e tyre qe kjo kure te mos jete tragjike per Shqieprine.

Postimi i Rames:

KURBA E RRITJES SË PRESIONIT TË ARMIKUT E MATUR PËR ÇDO VEND PAS 20 RASTEVE TË PARA, ku mund të shihni rezultatin e masave shtrënguese dhe rezistencës fantastike të 99% të shqiptarëve deri tani🙏

*tani si do vazhdojmë, me ngjitje të butë që të shpëtojmë Shqipërinë nga katastrofa, duke bërë Rezistencë për Ekzistencë apo do lëshohemi në krahët e frikës se “do vdesim për bukë”, që pastaj kjo shigjeta e kuqe të iki lart si raketë dhe ne të biem në këmbët e armikut duke numëruar qindra e mijëra të vdekur(?)!