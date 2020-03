Shërohet nëna e vajzës shqiptare që pranoi publikisht se ishte me koronavirus

Mes të shëruarve nga koronavirusi është edhe nëna e vajzës që për herë të parë doli publikisht duke pranuar se ishte infektuar me koronavirus.

“Sot dua t’ju qetësoj pak duke ju treguar që mami testoi negative dhe doli tashmë nga spitali. Mirënjohje pa fund për çdo mjek/e, infermier/e e madje dhe sanitaret e spitalit infektiv që janë në linjën e parë të rrezikut këtë periudhë. Mirënjohje për të gjithë ata që këto ditë janë në shërbim të publikut dhe nuk qëndrojnë dot në shtëpi. Mirënjohje dhe për ata që qëndruan në shtëpi duke u kujdesur për veten dhe të tjerët”, shkruan vajza.

Në video-mesazh ajo thoshte se do duhet të qëndrojë në shtëpi, pasi nuk ishte në gjendje të rëndë me simptoma klinike të COVID-19, përveç kollës së thatë, ndërsa shprehej se ishte nën merakun e vazhdueshëm për familjen e saj në spital.

Ajo thoshte se nuk e dinte nga janë infektuar me koronavirus, pasi nuk kanë pasur historik udhëtimi me Italinë dhe as kontakte me persona të ndryshëm, ndaj thirrja e saj shkonte për të gjithë qytetarët që të qëndrojnë të sigurt në shtëpi.