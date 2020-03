Dashi

Është dita e duhur për t’u përpjekur maksimalisht për qëllimin tuaj. Do të keni rezultatin që dëshironi nëse tregoheni diplomatë gjatë zgjidhjes së një problemi emergjent. Nuk është koha e duhur për të rrezikuar duke ndërmarrë një projekt të ri.

Demi

Disa Demë do të surprizohen nga një lajm që do të marrin këtë të shtunë. Ka gjasa që ky lajm të vijë nga dikush që do të rikthehet sërish në jetën tuaj. Në përgjithësi kjo ditë nuk do të sjellë probleme, por as ndonjë rezultat të rëndësishëm.

Binjakët

Nuk ka ndonjë këshillë të veçantë sesi duhet të veproni. Kushtojini vëmendjen e duhur partneres/partnerit tuaj pasi do të ketë shumë nevojë për mbështetjen tuaj. Në mbrëmje ka gjasa të zhvilloni një bisedë të rëndësishme për të ardhmen me personin e zemrës.

Gaforrja

Gaforret duhet të përpiqen të gjejnë kompromis mes ambicies dhe realitetit objektiv. Ekziston mundësia që qëllimet tuaja të arrihen në një kohë të shkurtër. Shmangni ndërhyrjet e të huajve, pasi nuk do të kenë ndikimin duhur.

Luani

Mos e shpenzoni energjinë për të tjerët. Ekziston rreziku që gjithçka që do të bëni në të mirë të të tjerëve nuk do të vlerësohet. Ekziston edhe mundësia që përpjekjet tuaja të keqinterpretohen. Mos ndani idetë me këdo, por vetëm me ata që i besoni.

Virgjëresha

Besojini intuitës suaj, pasi ka shumë mundësi që t’ju çojë drejt rrugës së duhur. Mos i besoni verbërisht gjithçkaje që dëgjoni rreth romancave spontane. Nëse në mbrëmje do të jeni në një takim të rëndësishëm, mos u përpiqni të silleni si dikush tjetër.

Peshorja

Peshoret rekomandohen të mos nxitojnë nesër. Mos merrni përsipër detyra që nuk mund t’i realizoni. Mos mendoni vetëm por të ardhmen, por jetoni të tashmen. Detyra kryesore për këtë të enjte është të rregulloni marrëdhëniet tuaja personale.

Akrepi

Disa Akrepë do të ndihen të stresuar në punë nesër. Do të bënit mirë që kohën e lirë ta kaloni me familjarët tuaj. Ata që janë të detyruar të punojnë më shumë seç e kishin parashikuar, këshillohen të përqendrohen vetëm tek vetja dhe të refuzojnë kërkesat për ndihmë, pasi do të jetë e pamundur për ju.

Shigjetari

Shigjetarët kanë mundësi ta kalojnë këtë ditë nën shoqërinë e partnerit/partneres. Ka gjasa të fitoni vëmendjen e një prej kolegëve. Shigjetarët e martuar mund të tundohen të nisin një marrëdhënie sekrete, por mos harroni që ky do të ishte një gabim fatal.

Bricjapi

Bricjapët do të jenë mjaft të ngarkuar në punë nesër. Një projekt do të kërkojë vëmendje të veçantë nga ana juaj. Shpenzoni energjitë aty ku duhen dhe përpiquni të mos shpërqendroheni. Rekomandohet të kërkoni ndihmë nga personat tuaj të afërt.

Ujori

Përpiquni të mbani veten nën kontroll dhe tregohuni të përmbajtur. Kjo këshillë vjen për të gjitha fushat e jetës. Shmangni presionin e tepërt në marrëdhënien personale, por edhe ambicien e tepërt në punë.

Peshqit

Ka gjasa që kjo ditë të mos sjellë shumë rezultate produktive. Arsyet për këtë mund të jenë përtesa, mungesa e fuqisë ose mungesa e interesit. Të gjitha këto do të jenë të papranueshme nëse keni një axhendë të ngarkuar përpara./vizionplus