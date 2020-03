“Çmenduri” ne mes te koronavirusit, qytetaret sulm në tregje e markete

Edhe pse nuk jemi në një kohë normale dhe jeta normale me zakonet e përditshme është kthyer në vdekjeprurëse, qytetarët shqiptarë ende nuk janë ndërgjegjësuar.

OBSH, mjekët, autoritetet bëjnë thirrje në çdo orë e çdo minutë për respektimin e masave, duke nisur nga distancimi social, në Tiranë qytetarët duket sikur jetojnë në një botë tjetër.

Nga sot në orën 13:00 deri të hënën në orën 05:00 të mëngjesit gjithçka do jetë e mbyllur dhe më pas daljet do të funksionojnë me leje për çfarë do lloj nevoje. E me sa duket për këtë arsye sot ata janë dyndur në tregje e markete për të bërë pazarin dhe pa respektuar distancat.

Në tregun e uzinës Dinamo, gra e burra kanë dalë për të bërë pazarin për gjithë fundjavën duke u kthyer në një rrezik si për veten ashtu dhe për qytetarët e tjerë dhe duke i krijuar mundësi zhvillimi virusit të rrezikshëm që ka marrë jetët e gjysmë milioni njerëzve në botë.