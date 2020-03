Avokati i njohur denoncon: Njerëz të pushtetshëm po hyjnë pa radhe për t’u testuar për COVID-19

Avokati denoncon se njerëz të pushtetshëm po shkojnë pa rend për t’u testuar për COVID-19. Avokati Arianit Koci ka denoncuar personat me ndikim në shoqëri të cilët po kryejnë teste për koronavirus pa simptoma dhe pa rend në IKSHPK.

Koci ka shkruar se njerëz të pushtetshëm po bëjnë presion që të testohen jashtë protokollit të caktuar.

“Dëgjova (nuk e kam të konfirmuar) që në Institutin Kombëtar për Shëndetësi Publike – aty ku bëhen testet për koronavirus – covid 19, personat me ndikim në shoqëri, kanë filluar të shkojnë dhe të kërkojnë të testohen, edhe pa simptoma. Pra, jashtë protokolit të përcaktuar, po bëjnë presion që të testohen. Natyrisht, kjo situatë i streson mjekët. Me fillu secili prej nesh me shku në Institut me kërku me u testu, aty bëhet kaos”, ka shkruar Koci.

Ai ka thënë se nëse kjo praktikë nuk ndalen atëherë do të shpenzohen testet për ata që kanë nevojë.

“Për më tepër, shpenzohen testet për ata që kanë vërtetë nevojë. Plus, çdo dalje prej shtëpisë e rritë rrezikun për përhapje të infeksionit. Sasia e kompleteve testuese është e limituar, prandaj janë kushtet dhe simptomat që duhet të plotësohen në mënyrë kumulative, që një person të kualifikohet për testim. Sidoqoftë, lehtë mund të konfirmohet se kush po testohet, për shkak se çdo person regjistrohet”, është shprehur ai.