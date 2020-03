Alarmi: New York-u mund të bëhet më keq se Wuhan dhe Lombardia

New York Times në një artikull të saj mbi përhapjen e pandemisë në SHBA, shkruan se “Nëse shkalla e rritjes së rasteve me Covid-19 vazhdon të rritet në nivelet aktuale, zona metropolitane e New York-ut do ta pësojë më keq se Wuhan, epiqendra e epidemisë në Kinë dhe Lombardia, rajoni i goditur më rëndë nga pandemia në Itali.

Po sipas gazetës, “Sigurisht, nuk ka asnjë garanci që trendi do të vazhdojë të rritet në mënyrë eksonenciale dhe se përmes masave që kanë të bëjnë me riajtjen e distancës sociale dhe kufizimeve të tjera, të cilat duhet të jenë drastike dhe të vërteta, ritmi i lartë i infeksioneve mund të ndalojë dhe të ulet.

Teksa në të gjithë botën numri i të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi po rritet nga dita në ditë, SHBA tani janë epiqendra e pandemisë me mbi 100 000 të testuar pozitiv dhe rreth 1800 viktima me koronavirus, duke lënë pas në renditje Italinë, Kinën, Spanjën, Francën dhe Gjermaninë.

Donald Trump poashtu ka nënshkruar një dekret që autorizon tërheqjen e një milion rezervistëve të ushtrisë, marinës, forcave ajrore dhe rojeve bregdetare për t’u marrë me emergjencën nga koronavirusi.