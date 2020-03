Moti për ditën e sotme parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura.

Parashikohet që reshjet e shiut me intensitet të ulet, të bëhen prezente në orët e paradites fillimisht në pjesën bregdetare e për t’u shtrirë më pas në pjesën jugore me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatës.

Në Alpe parashikohen reshje të dobëta bore dhe mjegull e mjegullinë për shkak të reshjeve.

Era do të fryjë nga Veriu dhe Veriperëndimi me shpejtësi 2-12 m/sek, erë me rrahje dhe shpejtësi deri në 15-25 m/s përgjatë vijës bregdetare, duke u shoqëruar me një valëzim të forcës 3-4.