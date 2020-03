Personat që ndodhen në vendet e tjera të botës dhe do të sillen në Shqipëri janë një listë e mbyllur prej 1379 persona.

Kryeministri Rama sqaroi se do të sillen në Shqipëri vetëm ata persona që kanë ngecur në shtetet e tjera për shkak të mbylljes së kufijve dhe jo shqiptarët që jetojnë jashtë shtetit dhje në kohën e koronavirusit kujtohen ta kalojnë atë në Shqipëri, me shpresën se vendi ynë nuk është shumë i goditur nga pandemia.

“Kjo nuk ka për të ndodhu”, tha Rama, ndërsa shtoi se Ministria e Infrastrukturës dhe Ambasadat shqiptare jashtë vendit po punojnë për të sjellë vetëm shqiptarët që janë në listën e mbyllur dhe ‘Lasgushi’ do jetë ai që do të mbledh ata kudo nga janë për t’i rikthyer në Shqipëri.

“Sot kam lajmëruar se do të riatdhesojmë janë një listë e mbyllur prej 1379 persona. Nuk kamë thënë që do nisim avionin dhe do sjelli mbi 300 mijë njerëz në Shqipëri. Kjo nuk është e arsyeshme dhe as e mundur. Nuk jemi në gjendje t’i marrim të gjithë të rikthen këtu, por ata persona që kanë vërtet hallë dhe ngecën në vende të ndryshme të botës për shkak të mbylljes së kufijve. Kush jeton jashtë vendit dhe kujtohet sot se dua të kthehem në Shqipëri nuk është e mundur. Kush thotë se dua të vijë në Shqipëri tani se atje koronavirusi nuk po bën hatanë si në vendin ku jemi, nuk ka për të ndodhur. Ne do sjellim vetëm raste emergjence dhe është një listë e mbyllur. ‘Lasgushi’ do të mbledhë ata njerëz që janë në listat e ambasadave dhe asnjë më shumë. Nga ana tjetër ata që alarmohen se ato mund të sjellin virusin , është të flasësh në hava” u shpreh Rama.