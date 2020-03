Çdo ditë ka të dhëna të reja nga laboratorët shkencorë që punojnë mbi vaksinën kundër Korona virusit, dhe ndërsa testimet e para për vullnetarët kanë filluar në Kinë dhe SHBA, gjermanët, rusët, izraelitët, kanadezët po kërkojnë gjithashtu një zgjidhje.

Nxitja është sigurisht statistika e numrit të pacientëve – deri më tani, më shumë se 416,700 raste janë konfirmuar të infektuara në të gjithë botën dhe më shumë se 18.500 mijë njerëz kanë vdekur.

Bota po bashkohet me një të ashtuquajtur “gjyq solidariteti” për terapi të mundshme ndaj korona virusit, të nisur nga OBSH dhe deri më tani me 10 vende pjesëmarrëse që kanë konfirmuar testimin e katër ilaçeve tashmë ekzistuese. Midis tyre është “Remdesivir“, një ilaç eksperimental i zhvilluar gjatë epidemisë së Ebola që mban sotshpresat e botës.

Kura e parë për Remdesivir është përdorurnga italianët, pasi një pacient i prekur nga COVID-19, i trajtuar me këtë ilaç pati një rezultat negativ në korona virus.

Në të njëjtën kohë, zyrtarët kinezë pretendojnë se ilaçi japonez “Favipiravir“, i njohur gjithashtu si “Avigan”, ka rezultuar i efektshëm në mundjen e korona virusit. Ky medikament kundër gripit është prodhuar nga TojamaChemical, një degë e Fujifilm, e cila tashmë përveç kamerave, është e njohur edhe në farmakologji.

Sidoqoftë, ekspertët shëndetësorë dhe farmakologjikë aktualisht janë skeptikë në lidhje me sjelljen e ndonjë prej këtyre ilaçeve kur ato përdoren gjerësisht.

“Ne duhet të sigurohemi që vaksina është absolutisht e sigurt. Do të duhet të paktën një vit. Do të gjejmë një vaksinë, por duhet të bëjmë atë që është e nevojshme”, tha Drejtori Ekzekutiv i Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO) Mike Ryan.

Barnat kundër malaries janë përmendur gjatë ditëve të fundit, gjithashtu, si zgjidhje të mundshme.

Kur do të mund të përdorengjerësisht barnat?

Të gjitha këto barna, në të vërtetë janë zhvilluar për të trajtuar sëmundje të tjera dhe deri tani 39 projekte janë duke u zhvilluar për të punuar për vaksinën e korona virusit. Edhe pse nuk ka zgjidhje konkrete, provat klinike mbi vullnetarë tashmë kanë filluar në Kinë dhe SHBA. Ndërsa rusët po testojnë prototipat e vaksinave të mundshme të kafshëve. Sidoqoftë, vaksina do të kërkojë një minimum prej 12 deri në 18 muaj.

Kjo u konfirmua nga SiegfriedTrom nga Aleanca e Kompanive Farmaceutike të Kërkimit në Gjermani, i cili gjithashtu thotë se shumë kompani dhe organizata shkencore në të gjithë botën po kërkojnë të zhvillojnë një vaksinë kundër korona virusit.

“Sa më shumë kompani të përfshihen, aq më shumë gjasa ka të prodhojnë vaksinën sa më shpejt”, thotë ai.

Kompania Bio-Farmaceutike kanadeze Medicago, ishte ndër të parat që ofroi një zgjidhje për trajtimin e korona virusit.30 përqinde aksioneve tësaj zotërohennga Philip Morris, i cili ndryshe nga ç ’pritet prej kompanive të duhanit, ka investuar intensivisht në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë.

Kjo kompani e bioteknologjisë shpejt doli me një zgjidhje sepse përdori një bimë duhani në vend të vezëve të pulës si bioreaktor për vaksinat, të cilat përdoren kryesisht në shpërndarjen tradicionale të ilaçeve.

Projekti Medicago është gjithashtu mesaplikantëvenë Fondin e Inovacionit Strategjik COVID-19 në Kanada, të cilëve do t’u ndahen 192 milion dollarë në fonde kërkimore.

Kompania farmaceutike gjermane CureVac, e ndjekur nga Ditmar Hop, miliarderi gjerman dhe pronari i klubit të futbollit Hofenheim, po pret vaksinën e saj në vjeshtë.

Vaksina në të gjithë botën

Ekspertët thonë se për shkak të pandemisë dhe garës midis kompanive farmaceutike, zhvillimi i vaksinave nuk do të zgjasë për shumë vite, siç ndodh zakonisht. Dhe ata theksojnë se ilaçi nuk duhet të jetë në dispozicion vetëm për individë ose shtete të privilegjuara. Kjo është arsyeja pse janë krijuar spekulime mbi blerjen e mundshme të vaksinës nga presidenti amerikanTrump. Por drejtuesit e CureVac, pohuan se nëse ata do të ishin të suksesshëm në zhvillimin vaksinës, ajo do të ishte në dispozicion të të gjithë botës.