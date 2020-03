“Ne mjekët lutemi që pacienti të mos shkojë tek intubimi”. Kështu tha mjeku Pëllumb Pipero i pyetur në studion e “Opinion” lidhur me ecurinë e pacientëve në terapi intensive.

“Nga eksperienca e Italisë dhe Kinës pjesa më e madhe e atyre që intubohen nuk kanë shpëtuar, sa përqind nuk e di të them. Ne mjekët lutemi që pcienti të mos shkojë tek intubimi. Ka shumë të panjohura pas kësaj, por nëse sipërfaqja e mushkërisë që bie në kontakt me oksigjenin me ajrin e repsiruar, nuk është e gatshme ta marr inspirimin sado t’i japim ne është e vështirë, ne e mbajmë me oksigjen dhe presim që mushkëria të rekuperojë.

Në pjesën më të madhe të atyre që shtrojmë rekuperohet shpejt, por personat me probleme të tjera dhe në moshë fatkeqësisht një pjesë e madhe e tyre përfundojnë në intubim dhe humbin jetën”, u shpreh mjeku Pipero.