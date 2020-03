Nje qytetar shqiptar nga Italia ka shkruar ne adresen e Lajmifundit.al pasi eshte njohur me projektin e kryeministrit Edi Rama dhe ministres Manastirliu per kthimin e ish godines se universitetit privat Kristal ne nje spital karantine per koronavirusin.

Qytetari shkruan se ky eshte nje gabim dhe kerkon qe Shqiperia te mos beje gabimet e Italise ne sjelljen ndaj koronavirusit sepse ai ka nje aftesi perhapje te jashtezakonshme dhe pasojat mund te jene edhe me te medha.

Mesazhi i qytetarit:

Zoti Rama, Zonja Manastrilliu dhe ju gazetare te nderuar!

Po ju shkruaj nga epiqenrda e virusit ne Itali.

Mos beni te njetin gabim qe ka bera Italia. Ne shqiptaret jemi pak. Nuk meritojme nje tragjedi tjeter.

Dhe mund te rrezikojme shume. Ne mund te shpetoj edhe nje jete shqipetari me kete email do e shkruaj.

Nuk duhet te restaurohen ambiente private per ty bere spitale.

Mund te kthehen kollaj ne qendra / varta te forcimit te pandemise.

Duhen lokale te vogla, idividuale. ideale per kete jane containerat tip box kantjeri.

Ato mund ti ktheni me shume kollaj ne celula individuale shpetimi dhe me meundesi me te uleta te spreadimit te pandemise.

Cdo box mund te paiset me gjithe instrumententet e terapise infektive. Dhe te lihen ne nje zone te vecante tip fushe sporti, fushe aeroporti dhe zona te braktisua dhe te mbyllura.

Nuk eshte nje infektim i zakonshem ky per ty cuar ne spitali infektiv.

Eshte me aftesi te madhe shperndarje. Vetem keshtu mund te isolohet dhe te shpetohen jetet e infermiereve dhe te mjekeve dhe nderkohe te behen terapi me te fokusuara per pacientet.

Please velresoje/vleresojeni kete email tim.

Projekte te tilla po qarkullojne ne rrjet.

Spitalet infektive dhe cdo spital tjeter eshte me rrezikshemri te madhe shperndarje.

Rezikoni te perhapni virusin me shume keshtu, Jete shqiptaresh ne rrezik te madh.

Identifikoni nje zone per te vendosur box- te vecante – tip container.

Pregatitni container individuale per cdo/nje te semure qe ka necoje per terapi intensive.

Nje mega box te vecante per stafin mjeksor.

Kjo eshte rruga per te shpetuar sa me shume jete njerezish.

Zoti e ruajte popullin qe i perkas.

Nga larg me mall.

Shpresoj ta shoh prape vendit tim dhe njerezit e tij.