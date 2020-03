Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndesin vendimin e ministrave të Jashtëm të Bashkimit Europian për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë.

Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo në një postim në Twitter shprehet se SHBA është partner i Shqipërisë në cdo hap të rrugës së saj në integrimin europian.

‘Ne mirëpresim vendimin për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shtetet e Bashkuara do të mbeten partneri juaj në çdo hap të rrugës’ shkruan ai. Dy ditë më parë Brukseli i dha dritën jeshile hapjes së negociatave Tiranës dhe Shkupit.

We welcome the @EUCouncil’s decision to open accession negotiations with Albania and North Macedonia. The United States will remain your partner every step of the way.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 26, 2020