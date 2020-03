Mjeku i njohur Tritan Kalo ka postuar në profilin e tij disa foto që tregojnë grumbullime njerëzish, që janë janë shkrepur 60 apo 70 metra në vijë ajrore nga Infektivi ku të tjerë njerëz po luftojnë me COVID 19 në një betejë për jetë a vdekje, thotë ai.

Postimi i mjekut:

Njësia Administrative nr. 2 e nr. 3, Tiranë….25 Mars 2020, ora 12:45….Në vijë ajrore vetëm 70-80 metra e ndajnë këtë grumbullim njerezish, nga dhjetera vëllezër e motra të tyre të hospitalizuar në Shërbimin e Sëmundjeve Infektive të QSUT “Nënë Tereza”, për Covid-19….Ju lutem, MË shumë RESPEKT, më shumë DASHURI e më shumë VLERËSIM për jetët tuaja…..

Me këtë mënyrë të papërgjegjëshme sjelljeje, do t’i shtoni rrezikun vetes suaj që të sëmureni nga Sars-Cov2/Covid 19….KAPACITETET në burime njerezore dhe në infrastrukturën e shtrimeve spitalore kanë një kufi, ato NUKU janë të pakufishme kudo në Botë, përfshirë edhe Shqipërinë….



NDËRGJEGJËSOHUNI sa ende jemi larg kësaj sprove….Në të kundërt do të mberrijmë në një ditë, që askush nuk do mundet t`ju vijë në ndihmë….Së paku dëgjoni e shihni se çfarë po ndodh aktualisht në Itali, në Spanjë e gjetkë….

A ka Polici Bashkiake të pranishme në këto Njësi vendore???….JEMI të GATSHËM t`ju ndihmojmë në çdo moment, POR mos i shtyni kufijtë e mundësive të ndihmesës ndaj jush në honet e pamundësisë……..Ju LUTEM!!!!