Në mesin e të infektuarve me koronavirus në Shqipëri janë edhe 4 fëmijë, më i vogli i moshës 3 vjeç. Ata ndodhen në shtëpi në karantinë, pasi nuk kanë shenja klinike dhe ndodhen në gjendje të mirë shëdetësore. Por nëse do të lindë nevojë për trajtim mjekësor për fëmijët e infektuar, tek Pediatria në QSUT është krijuar një pavion i veçantë i izoluar, për të pritur fëmijët e dyshuar me COVID-19. Fëmijët përgjithsësisht nuk shfaqin simpomtoma, ose shenja klinike shumë të lehta.

Ndërkohë fluksi ka rënë tek pediatria pasi prindërit kanë frikë për t’i dërguar fëmijët në spital nga rreziku i mundshëm se mund të infektohen.

Në Spitalin Infektiv pamja e përditshme që ofrohet është ardhja e ambulancës me të dyshuar si të infektuar me COVID-19, gjendja e të cilëve është me e rënduar dhe që kanë nevojë për trajtim mjekësor. Ka nga ata që zbresin nga ambulancat me këmbët e tyre, por ndryshe është rasti i një zotërie që vjen me barrelë, ndërsa nga auto-ambulanca zbret edhe bashkëshortja e tij.

Tek spitali “Shefqet Ndroqi” i cili pritet që shumë shpejt të jetë spitali i dytë për trajtimin e rasteve me COVID-19 ka nisur largimi i atyre pacientëve që nuk kanë më nevojë për trajtim spitalor, duke u dërguar në shtëpi, ndërkohë që një pjesë janë dërguar në Spitalin e Elbasanit.