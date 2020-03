Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me daljen e kryeministrit Edi Rama nëpër disa tregje të kryeqytetit, ku ky i fundit pa nga afër situatën dhe se si zbatohen masat kundër COVID-19. Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Vasili thekson se Rama teksa u thotë njerëzve që të dalin vetëm në rrugë, vet sipas tij del i shoqëruar.

Mes të tjerash Vasili thekson se Rama flet për luftë, ndërkohë që i sugjeron që të shkojë tek spitali Infektiv dhe të takojë heronjtë që po e presin.

MESAZHI I VASILIT

Edi shko te infektivi, mbeshteti heronjte dhe ne se trembesh shkojme bashke!

Edi Rama u thoshte shqiptareve:

“Ju lutem ecni fillikat në rrugë pa u ndalur askund”!

Ndersa po vete Edi Rama del me nje tufe sejmenesh rreth e perqark dhe sigurisht edhe me nje qe do ta filmoje çfaqjen e tij.

Edi ata qe kane nevoje per mbeshtetje jane mjeket, infermieret dhe sanitaret e spitalit infektiv heronjte sic i kane pagezuar me te drejte.

Edi shko takoji, shko ne spitalin infektiv jepu mbeshtetje dhe kurajo ne sakrificen e jashtezakonshme te tyre.

Ti thua jemi ne lufte dhe ti udheheq luften.

Shko Edi komandanti i luftes ne spitalin infektiv shko atje heronjte po te presin.

Po nuk pate kurajo, guxim e trimeri dhe po tu desh shkojme edhe bashke, po nuk vajte dot vetem.

P.S shiheni foton e Edit si filmohet mes sejmeneve