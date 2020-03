Kuvendi i Kosovës po shqyrton mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë së Republikës së Kosovës, propozuar nga Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, perkatesisht të 44 deputetëve.

Albin Kurti mori pjesë në seancë dhe mbajti fjalën e tij, ku renditi arritjet e qeverisë së drejtuar nga ai, përfshi këtu masat për minimizimin e përhapjes së koronavirusit.

ARBEN GASHI NGA LDK: MJAFT MË ME VENDIME TË NJËANSHME, NDALU

Arben Gashi nga LDK-ja në replikë me Albin Kurtin deklaroi:

“Mjaft më ndalu! Ky parlament ju ka zgjedhur, ky ju shkarkon. Sa të ketë Kuvend dhe parlamentarizëm duhet t’i nënshtroheni vendimarrjeve kolegjiale. S‘mund të shkohet me teka personale”,- tha ai.

ALBIN KURTI: MUA NUK MË DHIMBSET VETJA E QEVERIA. PO I HAPET RRUGË MARRËVESHJES PËR SHKËMBIM TERRITORI ME SERBINË

Në Kuvend, Albin Kurti tha se shkarkimi I tij vjen si pasojë e një marrëveshje të errët të gatuar nga Presidenti Hashim Thaci për shkëmbimin e territoreve të Kosovës me Serbinë.

“Mua nuk më dhimset qeveria dhe vetja njerëzit populli. Ky mocion synon ta lëjë popullin pa qeverinë që ka votuar, qeverinë reformatore që e lufton korrupsionin. Po doni ta lini pa qeveri mu në mes të pandemisë së koroanvirusit në një kohë që ne po japim një shembull të mirë për menaxhimin e kësaj pandemie. Populli e di që unë nuk e kam mbështetjen tuaj, por ju të gjithë e dini që kjo qeveri ka mbështetjen e qytetarëve se padrejtësisë ndaj tyre iu shtua edhe rreziku nga korona. Motori i këtij nxitimi s’ka të bëjë me ministrin e shkarkuar, as me tërheqjen e trupave të SHBA, por me një marrëveshje të gatshme për shkëmbim territori me Serbinë. Ky pazar presidencial e kërkon dorëheqjen e qeverisë”,- tha ai.

Kurti tha se vetë Thaci në takim me të ia ka përmendur ekzistencën e kësaj marrëveshje.

”E takova Thacin dhe nuk u kuptuam, më tha hiqe taksën të heqim qafe Serbinë dhe të shkojmë bashkë në Uashington. Ideja është me heq tarifën, me publiku marrëveshjen, por këto pazare presidenciale janë të dëmshme dhe me mua kryeministër nuk shkojnë”.

REAGIMET NDERKOMBETARE

Lidhur me çështjen e mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë Kurti kanë reaguar edhe ambasadat.

Franca dhe Gjermania janë shprehur të brengosura për situatën politike në Kosovë, në kohën kur uniteti politik është i nevojshëm për t’u përballur me krizën e COVID-19.

Në një deklaratë të përbashkët të ministrive të jashtme të këtyre dy vendeve, thuhet se “Kosovës i duhet një qeveri e qëndrueshme dhe plotësisht funksionale për t’u përballur me këtë krizë. Prandaj, u bëjmë thirrje që vota e votëbesimit ndaj Qeverisë të rishqyrtohet ose të shtyhet”.

Sa i përket marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, diplomacitë e këtyre dy vendeve thonë se, “presim që të dyja palët të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të hequr pengesat për rifillimin e dialogut”.

Ndërkaq, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnett, ka thënë se i vjen mirë që në Kuvendin e Kosovës, do të mbahet seanca për votimin e mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë.

“Jam i kënaqur të shoh që Kuvendi do të mbajë nesër seancën për votimin e mocionit. Siç i kam thënë kryeministrit sot, është e rëndësishme që Kuvendi dhe të gjitha institucionet e Kosovës të respektojnë Kushtetutën”, ka shkruar Kosnett në Twitter.