Epidemiologu Alban Ylli zbuloi se mund nga 1000 deri ne 2000 shqiptarë mund te preken nga koronavirusi, edhe pse nuk dihet se si do të shkojë situata.

Ylli tha po ashtu se tani jemi në fazën e rritjes së rasteve të reja dhe kjo shifër mund të arrihet në Maj.

“Me shtimin e rasteve do të shtohen kontaktet. Pra kemi 150 raste, kemi 30 raste në ditë, mund të kemi 100 raste në ditë dhe këto 100 raste do të kenë 10 kontakte, pra do ketë 1000 persona. Duhen shumë njerëz për të hetuar dhe për ti mbajtur të izoluar të gjithë rastet.

Ta zëvendësojmë zvogëlimin e shtetrrethimit me ndërhyrje të tjera më masive.

Edhe sot kemi diskutuar me kolegët duhet më shumë hetim. Makineria e ndërtuar para pandmeisë në Shqipëri ka filluar të funksionojë si sahat. Volumi po rritet, të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që do ketë më shumë nevojë për burime në hetim”, tha ai.

“Kampioni do të jetë i madh, do të ketë në Shqipëri pak mijëra raste të konfirmuara. Në popullatë do të ketë shumë më tepër, të jeni të sigurt për këtë. Unë mund të them se mund të shkojnë në 1000-2000, nuk e di. Ka sens ta themi këtë meqë jemi shumë afër Italisë’, tha Ylli.

I pyetur nëse do të ketë nevojë për Covid-2, spitalin “Shefqet Ndroqi”, mjeku e aprovoi një gjë të tillë, dhe nuk përjashtoi se do të ketë nevojë edhe për spitalet e tjera rajonale.

“Shefqet Ndroqi” ka patur nevojë edhe në 2009-ën kur ishte pandemia e gripit të derrit. Pati 15 vdekje. Unë besoj se do ketë nevojë për të gjitha kapacitetet e spitaleve që ka Tirana dhe për të gjitha spitalet rajonale në Shqipëri.

Unë besoj që po. Të shpresojmë që ritmi nuk do të jetë intensiv”, pohoi ai.