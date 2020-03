Ministri Sandër Lleshaj e ka konsideruar një ditë të madhe hajen e negociatave me BE-në.Me anë të një postimi në Tëitter ai është shprehur se ka qenë në një videokonferencë me ambasadorët e BE, SHBA, Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Holandës, ku u diskutua për çështje të luftës kundër krimit të organizuar dhe për ecurinë e deritanishme të Operacionit Forca e Ligjit, kur mori lajmin.“Sot është një ditë e madhe, e cila ngrihet mbi çdo virus dhe na mbush me krenari, shpresë, por më së shumti me përgjegjësi të reja. Shqipëria është Europë”, është shprehur Lleshaj.

