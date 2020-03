Vendimi, institucionet që do zhvillojnë tendera me urgjencë dhe pa të drejtë ankese në luftën kundër koronavirusit

Kryeministri Edi Rama ka firmosur sot një tjetër vendim në kuadër të masave urgjente për parandalimin e përhapjes së infeksionit së shkarkuar nga virusi covid-2019. Vendimi përcakton institucionet që mund të zhvillojnë tendera me procedurë të drejtpërdrejtë si dhe pa të drejtë ankese për të gjitha procedurat për lidhjen e kontratave të diktuara nga situata emergjente e shkaktuar nga koronavirusi.

Institucionet, sipas vendimit, do të jenë Kryeministria, të gjitha ministritë e linjës si dhe institucionet e varësisë së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të deleguara me urdhër të ministrave përkatës. Në vendim theksohet se për procedurën e drejtpërdrejtë, diktuar nga interesat thelbësore të shtetit, nuk zbatohen dispozitat e parashikuara për ankimimin, me qellim për të mos vonuar në kohë pajisjen e me materiale të personelit mjekësor, i rreshtuar në vijë e parë të frontit të luftës me covid-19.

Ndërkaq, neni 6 i ligjit për prokurimin publik parashikon që ligji për prokurimet nuk zbatohet në përzgjedhjen e fituesve të kontratave publike, në rast se zbatimi i tyre kërkon masa të veçanta sigurie, ose në rast se një gjë e tillë diktohet nga interesat thelbësorë të shtetit. Nga ana tjetër, në vitin 2016, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një ligj për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve ngjitëse.

Ligji parashikon të gjitha masat e mundshme që mund dhe duhet të ndërmerren për të parandaluar përhapjen e infeksioneve. Pika 2 e nenit 6 të këtij ligji, thekson se qeveria mund të ndërmarrë masa të tjera për mbrojtjen nga sëmundjet infektive. Të gjitha masat e ndërmarra deri më tani nga qeveria parashikohen shprehimisht në këtë ligj. Një ditë më parë, qeveria ndryshoi buxhetin e shtetit për vitin 2020, duke shkurtuar të ardhurat me 162 milionë euro, për të përballuar emergjencën që krijoi pandemia Covid-19.