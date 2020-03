“Të gjithë të rriskuar nga COVID-19”, Kalo: Fundi i marsit dhe fillimi i prillit do na tregojë kurbën e ecurisë

Mjeku në shërbimin Infektiv Tritan Kalo është shprehur se pritet që në fund të marsit me 31 dhe në 2 prill do të kemi një panoramë më të qartë në lidhje me përhapjen e COVID 19.

Ndër të tjera doktori Kalo ka bërë apel për kujdes të gjithë shqiptarëve duke theksuar se të gjithë janë njëlloj të rriskuar dhe se nuk ka kufi moshor në këtë rrezik.

Si po e përballoni këtë moment nuk na i thoni

Problem është se përsonat më të ekspozuar janë personeli mjeksor që është në kontakt të vëzhdueshëm me të infektuarit dhe neglizhimi më i vogël na shkakton dhe infektimin e personelit. Përmes një apeli që kam bërë mëngjein e kësaj të hëne për qytetarët pasi erdha në mëngjes në spital por pashë që shumë individë lëviznin në grupe dhe shkonin nëpër supermarkete që nuk respektonin distancen. Nuk respektojnë as radhën dhe asgjë.

Jave e vështirë thoni ju por sa mund të rritet numri i të infektuarve?

Është e vështirë të përcaktohet por rritja e kurbës siç kam ndjekur këto ditë me 5, 10 dhe 12 të infektuar që dalin të infektuar nëse niset ky trend shpresojmë që të mbajmë nën kontroll trendin e rritjes në mënyrë që të mos kemi një rritje eksponentalje po të zbutur të rasteve.Një mundësi e tillë do të na mundësonte që të kontrollojmë dy gjëra të kontrollojmë mundësinë e ekzaminimit dhe përkujdesjes në spital dhe të shfrytëzojmë kapacitete që kemi që të mos të kemi mundësinë e mbivendosjes apo kapërcimin e kapaciteteve që ne kemi përcaktuar në katër strukturat, COVID 1 aktualisht Infektive, COVID 2 Shefqet Ndroqi e kështu me radhë. Unë ju kam bërë një thirrje popullatës që duhet të vetëndërgjegjësohemi si popull.

Fillojnë parashikimet nga njerëzit e fushës se kjo është java më e vështirë, dy javët e tjera gjithë marsin, prilli, si e shikoni ju doktor duke parë edhe ecurinë që ka qenë në vendet e tjera?

Nëse bazohemi në atë që quhet tendenca e përhapjes epimidelogjike në popullatë dhe në atë që quhet eksperienca kinezëe, koreane, në singapor në Spanjë, Gjermani se fundmi dhe në SHBA tregon se nga fundi i javës së dytë apo më saktë në fundin e javës së tretë shikohet qartësisht tendenca e zhvillimit të rasteve në popullatë kjo gjë na vendos para faktit deri në 31 mars dhe 2 prill që do të na orientojë dhe përcaktojë nëse jemi në rrugën e drejtë të kontrollit me masat që kemi marrë apo ka një rrezik të shpërthimit eksponencial dhe një mundësie për tu ardhur në ndihmë këtyre njerëzve por masa kritike për të ruajtur parashikimet është ajo që ne kemi thënë njerëzit duhet të ndërjegjësohen nuk po i “burgos”, njëri vetëm po ju bëjmë një kufizim lëvizjesh për të shpëtuar jetën e vetes.