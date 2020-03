Astrologia Meri Shehu eshte shprehur se gjendja e krijuar nga koronavirusi ne vend nuk do zgjase shume ndersa theksoi se do te jete shume e veshtire qe te jepet nje zgjidhje mjekesore ne lidhje me kurimin e semundjes. Në një lidhje në Skype për emisionin “Rudina” në TV Klan ishte astrologia e njohur Meri Shehu.

Në lidhje me situatën e krijuar në vendin tonë, por edhe në gjithë botën, si pasojë e përhapjes së koronavirusit, Shehu u shpreh se kjo epidemi nuk do zgjasë shumë dhe ashtu sikurse u shfaq papritur, ashtu edhe do zhduket papritur.

Meri Shehu: Kjo nuk ka ardhur papritur, se kjo ka ndodhur në 2019 faktikisht, papritur na erdhi ne këtu në Shqipëri dhe menduam se e keqja nuk vjen nga Kina këtu. Por 2019 pati një lidhje planetare midis Jupiterit dhe Neptunit, që disa gjëra nuk shpjegoheshin, edhe kjo epidemi nuk ka një bazë shpjegimi konkrete, kështu që dhe një ilaç konkret nuk ka. Unë si astrologe them se nuk do zgjasë shumë, ky është një parashikim i imi.

Shkon disa javë dhe ashtu siç është shfaqur papritur, ashtu edhe do zhduket papritur. Ajo që unë them si astrologe është se një diagnozë të saktë nuk do ta ketë, ndoshta do ketë kombinime ilaçesh, por ajo do iki si pas qejfit të vet. Erdhi sipas qejfit të vetë për një arsye, do iki sipas qejfit të vet, por e sigurt është që do iki. Unë jam optimiste, se nuk do na marrë shumë kohë./tvklan