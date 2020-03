Ndryshe nga politikanët e tjerë, Presidenti Ilir Meta, ka zgjedhur ti përgjigjet ftesës së emisionit ‘Open’ në Top-Channel, duke qenë në studio dhe jo në lidhje direkte.

Presidenti Meta fillimisht shprehu ngushëllimet e tij familjeve të koronavirusit në Shqipëri

‘Ngushellimet me te sinqerta familjareve te viktimave dhe sherim te shpejte te gjithe te prekurve. Une kohen e kaloj midis zyres dhe baneses. Perpiqem te kem sa me pak kontakte. E kam pasur shume te veshtire te mesohem me zakonin e mos dhenies se dores, por jemi te detyruar t’i pershtatemi ketij detyrimi tashme te domosdoshem ne kete kohe. Testin e bera sepse pata shqetesimin se mos isha i infektuar dhe nga pakujdesia mund te percillja tek njerezit e shendetshem.Testimi eshte i domosdoshem per te mos kaluar ne fazat e tjera. Femijet e mi jane te gjithe ketu, te gjithe ne karantine dhe vazhdojne mesimet ne distance.’

Ndër të tjera Presidenti Meta tha se: ‘Nuk duhet të jemi të kursyer me testimet, më shumë masa mbrojtëse për mjekët’

‘Nuk duhet te krijojme nje fryme fataliteti por nje fryme ndergjegjesimi. Ne mund t’ia dalim dhe do t’ia dalim. Me rendesi eshte te mbrojme murin e shoqerise sone qe perballet ne vijen e pare me kete virus, qe jane mjeket dhe infermieret. Kjo eshte kryesore dhe vendimtare. Se dyti te bejme sa me shume testime dhe per te gjithe ata qe rezultojne pozitive te rrisim nivelin e gjurmueshmerise se kontakteve te tyre. Nuk kemi asnje arsye te jemi te kursyer per testimet. Vendimtare ne kete beteje eshte mbeshtetja per mjeket, per infermieret, per saniteret dhe personelin mbeshtetes. Dhe paketa e qeverise synon ne rradhe te pare te shtoje fondet per shendetesine.’