Në QSUT ka funksionuar prova që bënë dy laborantët që një aparat ventilimi ta lidhin me dy tuba për dy pacientë. Rrektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata, u shpreh se dy djemtë, Besar Lalike dhe Eldian Cepeli e kontaktuan pasi kishin parë eksperimentin në Itali, ky dy mjekë krijuan një qark të aftë të për të lidhur një respirator në dy pacientë që më pas funksionoi edhe në Shqipëri. Gjata tha se teknika sot është provuar dhe ka funksionuar duke ofruar mundësinë për të dyfishuar kapacitetet, por që do të përdoret në kushte ekstreme.

“Përshëndes dy djem, një nga Vlora një nga Kavaja që më kontaktuan pasi kishin parë një profesor në Itali që me një aparat mund të mbaheshin dy pacientë, patëm mundësi të lidhemi me miqtë italianë na e solli projektin, e derdhën atë tubin dhe sot e provuam dhe funksiononte, kjo na krijon mundësi të dyfishojmë kapacitetet, nuk do ta provojmë tani por në kushte ekstreme. Është një tub që të jep ajër, është një tub që del nga aparati dhe jep ajër për dy pacientë. Derisa e kanë bërë në Amerikë dhe në Itali, funksioni edhe këtu. I përshëndes dy djemtë se i bënë me shpenzimet e veta. Janë teknikë që kanë një laborator, dhe që kanë zemër dhe shpirt dhe ato pak para që kanë t’ia vendosin në dispozicion këtij vendi” u shpreh ai.

Duke u ndaluar te numri i respiratorëve, Gjata tha se pritet që shumë shpejt të vijnë 100 copë, ndërsa disa prej tyre kanë regjime që janë fiks për këtë lloj të sëmurësh. “Shqipëria ka një numër aspiratorësh për kapacitetin që ka. Nga 190 që ishin u porositën edhe 100, por në atë vend që do të bliheshin ndodhi e njëjta gjë si të ne dhe u bllokua eksporti. Na thanë se janë porositur dhe do të vijnë, por nuk ishin në Shqipëri, ato nuk erdhën, por në disa vende që u largua epidemia vijuan të prodhonin. Punë ditësh janë porositur një sasi e konsiderueshme që pritet që të vijnë. Por një të veçantë që nuk mund të përdoren për cdo gjë, por kanë disa regjime që janë fiks për këto lloj të sëmurësh”.

Rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata u shpreh se për të parandaluar përhapjen e koronavirusit nëse do të kishte në dorë do të kyçte Shqipërinë totalisht. “Për mua duhet të ishte bërë si në Kinë, karantinë e plotë dhe njëherë në tre ditë të dilje nga shtëpia. Gjithsesi mjafton që kjo e ul mundësinë e kontaktit dhe përhapjes së koronavirusit. Po të ishte për mua, do i kisha vendosur çelësin e plotë që para një jave Shqipërisë, por këtu janë edhe elementë të tjerë, se njerëzit që hanë dhe shërbimet të funksionojnë”.