Kryeministri i vendit, Edi Rama në një komunikim live përmes Facebook, iu drejtua qytetarëve me një ndjesë publike mbi videon e postuar një ditë më parë.

Ai tha se ia kishte dërguar një mik nga Italia dhe se i kishte thënë që është bërë në Spanjë. Rama tha se videoja doli të ishte e Algjerisë dhe për këtë kërkoi falje, duke thënë se ra edhe ai pre e qytetarit dixhital, por pa të keq.

Nga ana tjetër tha se grumbullimet dhe xhirot vijojnë të jenë të paligjshme dhe të patolerueshme në Shqipëri.

“Dje postova një video që gabimisht një mik nga Italia më tha që ishte nga Spanja, doli që ishte nga Algjeria, u hodhën përpjetë ata që i njihni të gjithë, nuk dua të merrem me ta, se vesi i tyre do dalë bashëm me shprtin, s’ka gjë që ju bën derman atyre. Ju kërkova ndjesë, rëndësi ka të mos e bësh qëllimisht. Më falni, rashë edhe uën pre e qytetarit dixhital, ishte krej e pafajshme në këtë mori ngarkesash, por ama qëllimi i positimt të saj nuk ndryshon. Që nesër forcat tona të rendit nuk do tolerojnë askënd, grumbiullimet e parregullta, radhët e gjatë dhe xhirot në rrugë janë tëa paligjsheme, janë të patoleruesheme”,- tha ai.