Ministrja e Financës së Maqedonisë së Veriut, Nina Angellovska ka njoftuar se vendi do të marrë 600 milionë euro për të përballur krizën ekonomike nga COVID-19.

Maqedonia e Veriut pritet të publikojë masat e dyta lidhur me situatën e koronavirusit ku do të bëjnë pjesë edhe ato ekonomike në ndihmë të qytetarëve dhe bizneseve të prekura nga koronavirusi.

Ministrja maqedonase tha se efektet negative do të ndjehen në tre- mujorin e dytë teksa nuk ka një plan të qartë se si do të ndahen ndihmat. Por dihet deri tani si do të jetë borxhi i cili është me të drejtë kthimi 12- mujor dhe se 87 milionë eurot shtesë të tërhiqen nga FMN ndërsa 100 deri 120 milionë nga Banka Botërore.