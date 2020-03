Kreu i qeverisë sot iu është përgjigjur të gjithë atyre kritikuesve që i cilësojnë “show” videot ku tregohet shpërndarja e ndihmave për familjet në nevojë.

Me anë të një video-mesazhi, kryeministri Rama deklaroi se nga operacionet humanitare janë ndihmuar 14428 familje, ndërsa ka falenderuar të gjithë ata që kanë zbatuar masat e vendosura nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.

“Disa prej jush si lë vesi i keq i të folurit pa lidhje apo zakoni i madh i të folurin politik nuk e ndalojnë dot vetem pa shkruar komente të ulëta për ata që nuk rrinë në shtëpi por rrugëve që tu shërbejnë njerëzve, që shohin video dhe flasin për show. Po çfarë show o ju marrtë e mira dhe e përdorin këtë informacion. Po ku e patë ju marrtë e mira vjedhjen nga shtëpia. Flasin për popullin që po vdes për bukë por për cilin popull e kanë këta kur deri dje rrinin në shtëpi duke luajtur e iphone. Ja ku më keni mua më shani sa të doni. Por ata që janë në shtëpi nuk kanë asnjë borxh të dëgjojnë të sharat e tua. Ne do bëjmë të pamundurën dhe do vazhdojmë ta bëjmë.”

Kryeministri njoftoi se të hënën, në orën 5 të mëngjesit do të rihapet qarkullimi për ata që do të shkojnë në punë, deri në orën 13:00.

“Në këtë kohë lufte duhet solidaritet. Që nga mjekët deri te ushtarakët. Nesër në 5 të mëngjesit do të rihapet qarkullimi për ata që do të shkojnë në punë dhe deri në 13:00 do të keni kohë plot. Shoh që po qaheni për oraret. Nuk po kuptohemi akoma. Këto orare nuk janë as për qejf dhe as për komoditet por për parandalimine një lufte që kërkon të marrë mijëra njerëz me vete. Se kuptoj ca lidhje kanë oraret me rrëmujën dhe për të mos respektuar rregullat. Të mbajmë rradhë në vijë të drejtë njëri pas tjetrit.”