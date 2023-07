"Ne ne lufte, ju ne shtepi", mjeket e infektivit kane nje mesazh per shqiptaret

Ne ne lufte, ju ne shtepi. Ky eshte mesazhi qe kane percjelle per qytetaret shqiptare mjeket e spitalit infektiv ne Tirane.

Ministria e Shendetesise pati nje lidhje telefonike me doktoret e infektivit te cilet permes ketij komunikimi percollen mesazhin qe qytetaret te qendrojne ne shtepi:

Drejtoresha e Infektivit Najada Como ka ndare edhe lajmin per daljen nga spitali te dy pacienteve te sheruar nga infeksioni COVID-19.

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE - Ministrja Ogerta Manastirliu në lidhje direkte me spitalin Infektiv. Dy pacientët e parë që janë shëruar do të dalin nga spitali por do të qëndrojnë në vetëkarantinim në shtëpi sipas udhëzimeve të mjekëve, të cilët bëjnë thirrje që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi!