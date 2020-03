Eksperti i qarkullimit rrugor Gezim Hoxha ka komentuar masat e urdheruara nga kryeministri Edi Rama kunder perhapjes se koronavirusit. Ai ne nje mesazh ne faqen e tij ne rrjetet sociale, eshte shprehur se Shqiperia duhet te zbatoje modelin kinez qe dha rezultat.

Postimi nga Gezim Hoxha:

Pershendetje zoti Kryeminister. Vleresoj masat e mara, por ne disa raste ato kane mbetur vetem ne leter.

Me shqeteson izolimi i njerezve ne shtepi. Kjo nuk ka ndodhur. Jane ndaluar automjetet edhe pse ato nuk infektojne dhe jane lene te lire qytetaret duke ju lutur te veteizolohen.

-Kerkoj zbatimine modelit Kinez qe solli rezultat dhe jo modelin liberal Italian qe po sjell viktima te shumta cdo dite.

-Rruget jane bosh, por rrugicat jane plot me njerz qe dalin per te shetitur pa asnje gje te domosdoshme. Njerzit qe dalin duhet te shoqerohen me sanksione te repta.

Keshtu mund te ishe:

-Personat qe evidentohen se kane dale ne oaret e ndaluara pervec gjobes duhet te paguajne edhe te gjitha shpenzimet spitalore nese semuren dhe shtrohen ne spital.

-Te deklarohet kosto e shpenzimeve ne spital per shkelsit e aktit normativ qe kane shkelur oraret e ndaluara per te qarkulluar.

– Te shtohen masat ndeshkimore ndaj atyre individeve qe shkelin regullat e caktuara per kete qellim.

-Te hiqen licensat e te gjitha subjekteve qe thyejne regullat e caktuara dhe te shoqeohet me gjoba te renda dhe pse jo edhe me ndjekje penale si shperndares te semundjeve infektive.

– Te trajtohen me bonus pervec rroges pervec mjekeve, infermjereve edhe ata persona qe per shkak te detyres janete detyruar te shkojne ne pune si policite, zjarrfikesit etj. Ne kete menyre do te jene me te motivuar per te kryer detyren. Flm.