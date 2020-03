Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se duke nisur nga nesër ndryshon regjimi i lëvizjes. Kreu i qeverise tha se nga nesër orari i lëvizjes do të jetë 05.00-13.00, dhe me pas gjithçka do të jetë e mbyllur, deri në ditën e hënë, në orën 05 të mëngjesit.

Rama pohoi se të vetmit që do të jenë në rrugë, do jenë ushtria, policia, njësitë kritike te shërbimit shtetëror si dhe kompanitë mediatike.

Së fundmi kryeministri ka publikuar edhe listën e bizneseve dhe aktiviteteve që do të lejohen të kryejnë aktivitetin e tyre.

Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara

Kodi NVE – 2 digit Përshkrimi I aktivitetit Statusi I Aktivitetit

1 Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to Lejohen

2 Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen

3 Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen

5 Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen

6 Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen

7 Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen

8 Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen

9 Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen

10 Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen

11 Prodhimi i pijeve Lejohen

12 Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen

13 Përpunimi i tekstileve Lejohen

14 Konfeksionimi i veshjeve Lejohen

15 Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen

16 Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve Lejohen

17 Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen

18 Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen

19 Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen

20 Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike Lejohen

21 Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike Lejohen

22 Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen

23 Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen

24 Metalurgjia Lejohen

25 Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve Lejohen

26 Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen

27 Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen

28 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen

29 Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen

30 Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen

31 Prodhimi i mobiljeve Lejohen

32 Industri të tjera Lejohen

33 Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen

35 Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen

36 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen

37 Kanalizimet Lejohen

38 Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve Lejohen

39 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen

41 Ndërtimi i ndërtesave Lejohen

42 Punime inxhinjerike Lejohen

43 Punime të specializuara ndërtimi Lejohen

45 Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen

46 Gomisteri Mbyllen

47 Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen

48 Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen

49 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve Lejohen

50 Qendrat tregtare Mbyllen

51 Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,

Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit Lejohen

52 Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore Mbyllen

53 Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit

në njësi të specializuara Lejohen

54 Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen

55 Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK) Lejohen

56 Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara Mbyllen

57 Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore Lejohen

58 Shitje me pakicë e sendeve higjeno – sanitare Lejohen

59 Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe

pllaka Mbyllen

60 Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për

bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë Lejohen

61 Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për

Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara Mbyllen

62 Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara Mbyllen

63 Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika Mbyllen

64 Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen

65 Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak Mbyllen

66 Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë Mbyllen

67 Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë Mbyllen

68 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara Mbyllen

69 Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen

70 Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës Mbyllen

71 Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar Mbyllen

72 Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara Mbyllen

73 Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara Mbyllen

74 Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve Mbyllen

75 Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure Mbyllen

76 Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara Lejohen

77 Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara Lejohen

78 Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personale Lejohen

79 Mjeket popullore/mjekimet Lejohen

80 Tregtia me pakicë në lule dhe bimë Mbyllen

81 Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla Mbyllen

82 Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere Mbyllen

83 Mobilje për zyre me pakicë Mbyllen

84 Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike Lejohen

85 Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit Mbyllen

86 Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për

ngrohje Lejohen

87 Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarak Mbyllen

88 Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme Lejohen

89 Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore Mbyllen

90 Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane Mbyllen

91 Ambulantët Lejohen

92 Biznes me pakicë me postë ose internet Lejohen

93 Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë) Mbyllen

94 Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike Lejohen

95 Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacione Lejohen

96 Transporti ujor I mallrave Lejohen

97 Transporti ajror I mallrave Lejohen

98 Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin Lejohen

99 Aktivitete të postës dhe korrierit Lejohen

100 Hoteleri/strultura akomoduese Lejohen

101 Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery) Mbyllen

102 Aktivitete publikimi Lejohen

103 Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës Lejohen

104 Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes Lejohen

105 Telekomunikacioni Lejohen

106 Shërbime të teknologjisë së informacionit Lejohen

107 Aktivitete të shërbimit të informacionit Lejohen

108 Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve Lejohen

109 Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm Lejohen

110 Aktivitete të tjera financiare Lejohen

111 Aktivitete të pasurive të paluajtshme Lejohen

112 Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit Lejohen

113 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit Lejohen

114 Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike Lejohen

115 Kërkim dhe zhvillim shkencor Lejohen

116 Publiciteti dhe kërkimet e tregut Lejohen

117 Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike Lejohen

118 Aktivitete Veterinare Lejohen

119 Aktivitete të marrjes e dhënies me qira Lejohen

120 Aktivitete të punësimit Lejohen

121 Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit Lejohen

122 Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit Lejohen

123 Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve Lejohen

124 Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve Lejohen

125 Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm Lejohen

126 Arsimimi Mbyllen

127 Aktivitete të shëndetit Lejohen

128 Qendra të kujdesit mjekësor Lejohen

129 Aivitete të kujdesit social pa akomodim Lejohen

130 Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse Mbyllen

131 Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore Mbyllen

132 Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve Mbyllen

133 Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse. Mbyllen

134 Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj) Lejohen

135 Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë Lejohen

136 Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra) Mbyllen

137 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak Lejohen

138 Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet Lejohen

139 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare Lejohen

140 Agjencitë funebre Lejohen