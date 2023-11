Në mes të valës së koronavirusit regjistrohen katër lëkundje tërmeti në Durrës

Sot qyteti bregdetar i Durrësit është zgjuar ndyshe nga ditët e tjera. Janë rregjistruar katër lëkundje tërmeti me një distancë prej 13 km nga qyteti i Durrësit.

Lëkundja e parë ka qenë me magnitutë 4.3 e shkallës Rihter me një thellësi prej 6 km, lëkundja e dytë ka qenë me magnitutë 4.1 e shkallës Rihter me thellësi 2 km, lëkundja e tretë dhe e katërt janë rregjistruar me 4.1 të shkallës Rihter.

Epiqendra është regjistruar në brendësi të qytetit të Durrësit.