Mjeku Mel Ostreni në një shkrim në rrjetet sociale ka ngritur alarmin për numrin e të infektuarve me koronavirus në vendin tonë, që sipas tij do të rritet, nëse nuk rrespektojmë rregullat e karantinës.

Sipas Ostrenit nëse populli bredh në rrugë, do të përfundojë si Milano dhe sipaj mjekut në maj në vendin tonë do të ketë nga 50.000 mijë deri në 100.000 të infektuar me koronavirus.

“Blindat ushtarake tek rr. Kavajes….. mire do e bejne me kete milet idiot qe kemi qe as vehten nuk e do, qe bredh pa menduar qe nje dite do jemi si Milano……. 50 + CoronaVirus ne Tirane x20 =1000 vete te infektuar 80% e te cileve skane shenja te cilet po ti shumzosh me 20 behen 16.000 vete e ne maj Tirana do kete mbi 50.000 deri 100.000 pozitive dhe vetem 20% e tyre dmth 10.000-20.000 do jene me probleme. A I THIRNI MENDJES shqiptare te Tirones PSE QEVERIA KA BOSHATIS SANATORIUMIN dhe KIRURGJIA TEK QSUT APO KOT PER SHOW ??? Une nuk e uroj po nqs se sillemi keshtu sdo kete vend neper spitale ……. OUUUUU !!!!!!!!!!!!”- shkruan mjeku.