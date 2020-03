Me një numër të lartë të të infektuarve në vend, për të shmangur rastet fatale një mjek italian ka bërë një zbulim tepër të rëndësishëm në kushtet kur kriza shëndetësore ka përballur mjekësinë me mungesë të aparaturave të nevojshme për kurimin e pacientëve.

“Kemi lajme të mira për ventilatorët e kujdesit intensiv: kemi zbuluar se si të lidhim një respirator në qarqe të shumta”, kështu është shprehur komisioneri i Acta për emergjencën e koronavirusit në Emilia-Romagna, Sergio Venturi.

“Merita është e gjitha e Profesor Ranieri, drejtor i departamentit të Reanimacionit dhe Anestezisë në Bolonjë i cili, me disa kolegë të tij, gjatë përballjes me urgjencën, në veçanti në Bergamo, u përpoq të lidhë një respirator në dy qarqe”,- shpjegon Venturi.

“Kjo – shpjegon ai – bëri që një kompani nga Mirandola të ndërtojë një prototip në 72 orë, tashmë të testuar në Spitalin Sant’Orsola. Ai funksionon dhe në ditët e ardhshme do të jemi në gjendje të përdorim shumë më shumë sepse do t’i porosisim ato së shpejti “. “Pajisjet e para – vijon më tej ish-Këshilltari i Shëndetit – do të arrijnë në Piacenza dhe Parma. Është lajm që na mbush me krenari: ne italianët, kur kemi vështirësi, arrijmë të nxjerrim më të mirën. Do të jetë gjithashtu një dhuratë për rajone dhe vende të tjera, aq më fatlumët që kanë më shumë kohë për t’u organizuar”.

“72 orë për të krijuar një qark novator që lejon përdorimin e një ventilatori të mushkërive për disa pacientë në të njëjtën kohë. Një instrument i zhvilluar nga një kompani në Mirandola, në rrethin biomjekësor të Modenës, e cila mund të dëshmojë se është themelore për shumë shtretër në kujdes intensiv.

Ky është me të vërtetë një lajm i jashtëzakonshëm, i cili do të thotë shumë për ne – komenton presidenti i Rajonit Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, në faqen e tij në Facebook. “Ne jemi ngritur gjithmonë, dhe do ta bëjmë përsëri këtë herë. “Qarku” është testuar në spitalin Sant’Orsola në Bolonjë dhe punon. Në ditët në vijim do t’i porosisim të domosdoshmet dhe të parat do të dërgohen në krahinat ku situata është më kritike ”, përsëriti sërish ai.

Kujtojmë se, ditën e sotme Italia ka shënuar numrin më të lartë të vdekjeve brenda 24 orëve, me 627 viktima, ndërsa 4.670 persona të tjerë janë infektuar. Deri tani, Italia ka shënuar4,032 të vdekur dhe 37.860 persona të infektuar.